Lokomotiv Mosca, giallo Höwedes: rescinde per motivi familiari

Benedikt Höwedes dice addio alla Lokomotiv Mosca. Il difensore ha terminato in anticipo la sua avventura in Russia risolvendo, a sorpresa, il contratto. Il calciatore andrà in Germania, per il momento non a giocare, ma per stare vicino alla propria famiglia.

Non sono ancora chiari i motivi dell’addio del difensore al club russo, ma dall’annuncio della società pare evidente come Benedikt Höwedes saluta ufficialmente Mosca dopo due anni. “La Lokomotiv può confermare che Höwedes lascerà il club. Il tedesco ha deciso di restare in Germania per motivi familiari. Il contratto è stato risolto di comune accordo. Vorremmo ringraziare Benedikt e augurargli successo in futuro”. Per il tedesco, all’età di 32 anni, possibile nuova esperienza in patria, ma restano ancora da capire i motivi personali che lo hanno spinto a decidere per questa risoluzione contrattuale.