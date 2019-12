Lokomotiv Mosca, Semin: “Doping? Il calcio russo non ha problemi”

Dura sanzione imposta dalla Wada, l’Agenzia mondiale antidoping, alla Russia: il Paese è stato infatti escluso dalle competizioni internazionali per i prossimi quattro anni. Un provvedimento che dovrebbe portare la Russia a perdere anche i Mondiali di calcio del 2022, in programma in Qatar. Sull’argomento, alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Atletico Madrid, è intervenuto il tecnico della Lokomotiv Mosca Yuri Semin.

DOPING – “Il calcio russo non ha mai avuto problemi di doping. La nostra Nazionale prenderà parte agli Europei, mentre il Mondiale è ancora lontano”.

