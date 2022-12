Lokomotiv, Semin: “Contro l’Inter in Champions la più bella partita”

L'ex allenatore della Lokomotiv Mosca Yuri Semin ha svelato qual è la sua più bella partita da tecnico sulla panchina della squadra capitolina. Semin ha optato per il match di Champions League 2003/04 contro l'Inter: il club russo ha poi vinto 3-0 grazie ai gol di Dmitry Loskov, Mikhail Ashvetia e Dmitry Khokhlov. “Penso che quella con l'Inter sia stata una delle partite più belle. Rivederla mostra come la mia squadra teneva la palla e come ha attaccato. L'Inter aveva grandi giocatori come Alvaro Recoba e molti altri top player europei ”, ha detto Semin.