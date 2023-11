Los Angeles Galaxy, ufficiale l’addio del Chicharito Hernandez

A muoversi è in particolare chi più ha deluso nel campionato in corso, come Inter Miami e Los Angeles Galaxy, rimaste entrambe fuori dalla post season. Così se la franchigia della Florida sta per assicurarsi Luis Suarez, ricomponendo così la storica coppia con Leo Messi vista nel Barcellona delle meraviglie, a Los Angeles è stata ufficializzata attraverso un tweet su X la separazione da Javier Hernandez, che lascerà i Galaxy a scadenza di contratto.