L’outfit delle polemiche: il look del Manchester City fa infuriare i social

Eppure la trasferta in terra svizzera della squadra di Guardiola ha fatto discutere non poco i social. Il motivo ha ben poco a che fare con l’aspetto tecnico, dal momento che a scatenare le “ire” degli internauti è stato il look con il quale i giocatori sono scesi dal pullman che li ha portati allo stadio di Berna.

L’inedita combinazione tra camicia bianca, cardigan scuro e jeans non ha riscosso particolari consensi. L’outfit è stato condiviso da diversi giocatori della rosa, da Kyle Walker a Phil Foden, passando per Sergio Gomez, Julian Alvarez e Josko Gvardiol fino a Jack Grealish e Erling Haaland, rappresentando evidentemente la divisa ufficiale “autunnale” della squadra. Ancora più chic, o kitsch, dipende dai punti di vista, il fatto che i cardigan fossero personalizzati, con nome e numero di maglia dei giocatori scritti sul retro.

Un abbigliamento sicuramente originale, che non ha riguardato Pep Guardiola, vestito con un elegante girocollo grigio coperto da una giacca sportiva, ma che non ha convinto buona parte della critica e degli ex calciatori ora opinionisti o star dei social.

Tra i più “furenti” si registra Joe Cole. L’ex Chelsea e nazionale inglese, ora talent di Channel 4, ha definito il look in questione “Inaccettabile. Non so quanti Treble riuscirete a vincere in carriera, ma quello che ho visto è orrendo. Non mi sento di aggiungere altro”.

L’ex City Joleon Lescott si è invece affidato all’ironia: “Difficile giudicare. Certo se certi abiti non stanno bene neppure a Grealish dei dubbi sorgono…”.

