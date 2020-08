Lovren, da una vittoria ad un’altra: debutto con lo Zenit e primo titolo

Non poteva sperare in un debutto migliore Dejan Lovren con la maglia dello Zenit San Pietroburgo. Il difensore si è appena trasferito in Russia dal Liverpool e ha già vinto un titolo. Dopo la Premier League con il Liverpool, ecco la Supercoppa russa.

Lovren: titolare e vincente

Subito titolare e subito vincente. Lovren non poteva sognare esordio migliore con la maglia dello Zenit. Supercoppa di Russia vinta e primo trofeo per lui messo in bacheca (tre in stagione per il club). Parlando a Match Tv, il difensore ha commentato le sue sensazioni dell’esordio: “Il debutto non poteva essere migliore! Sono solo da una settimana allo Zenit e con vinco subito la Supercoppa! Certo, lo so, i ragazzi hanno ottenuto una tripletta fantastica ma credo sia difficile immaginare qualcosa di più meraviglioso per un debutto”, ha detto il centrale ex Liverpool. “Ho conosciuto subito la tradizione russa di celebrare i titoli! Ho visto tutto questo per la prima volta, ma spero non sia l’ultima. Cosa ho detto ai compagni di difesa? Come difensore centrale ho cercato di dire ai ragazzi che dobbiamo stare attenti in ogni reparto ed essere pronti a difendere insieme. Sono sicuro che possiamo ancora crescere”.

E poi sul suo caro amico Salah: “Se mi ha scritto? Non ha ancora avuto il tempo di congratularsi con me ma spero di ricevere un suo messaggio presto”. Anche sui social, Lovren non ha nascosto la sua gioia: “Prima partita, primo titolo”. Tra i commenti tanti ex compagni al Liverpool. Un’estate speciale per il difensore che è passato dalla vittoria della Premier League ad un altro importantissimo trofeo in Russia…