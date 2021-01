Lovren racconta: “Penso di mancare al Liverpool. Una volta Klopp mi ha scritto ma non gli ho risposto…”

Dejan Lovren è felice allo Zenit San Pietroburgo. Il difensore ha parlato ai canali ufficiali del club russo, come riporta championat.com, riferendo anche di aver ricevuto alcuni messaggi da parte dell’ex manager del Liverpool Jurgen Klopp ai quali, però, pare non abbia risposto.

Lovren: “Penso di mancare al Liverpool. E Klopp…”

“Non mi pento mai di nulla, questa sensazione non ha posto nella mia testa”, ha detto Lovren relativamente a possibili ripensamenti dopo l’addio al Liverpool e l’approdo allo Zenit. “Ho preso una decisione: lasciare il Liverpool. Ultimamente non mi sentivo felice lì, perché non contavano su di me. Adesso sono felice della mia decisione è di essere qui. Penso che al Liverpool manchi più di quanto loro manchino a me. E so che Klopp lo sa”.

E proprio sull’ex mister: “A volte io e Klopp ci sentiamo per messaggi. Una volta mi ha scritto che si annoiava. E non gli ho risposto in cambio! La principale qualità di Klopp? Prima di tutto l’atteggiamento nei confronti del lavoro. Sa cosa significa lavorare bene. Bisogna capire che serve lavorare in un certo modo. Questo è quello che cerco costantemente di spiegare: non importa se giochi contro l’Arsenal Tula o la Lazio o altre squadre. Devi considerare queste partite, questi avversari e il tuo gioco allo stesso modo. Questo è quello che ho imparato al Liverpool”.