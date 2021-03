Löw torna sul 6-0 con la Spagna: “I miei calciatori non volevano scendere in campo”

Il commissario tecnico della Germania Joachim Löw ha svelato oggi un particolare inedito che ha preceduto la partita di Nations League di Siviglia con la Spagna persa dai tedeschi per 6-0. Gli spagnoli umiliarono l’undici teutonico con un punteggio tennistico con tripletta di Ferran Torres e reti di Morata, Rodri e Oyarzabal. Quella sconfitta segnò anche l’eliminazione della Mannschaft dalla competizione. “Abbiamo sempre rispettato tutti i requisiti e i controlli -sottolinea Low-. Eravamo estremamente disciplinati ma prima della partita con l’Ucraina, si discuteva se giocare o meno per i tanti casi di calciatori contagiati nella nazionale avversaria ”, ha esordito il ct. in un’intervista al Kicker . “I nostri giocatori non erano sicuri di voler giocare, ma hanno detto di sì, dal momento che noi eravamo tutti negativi”, ha continuato Löw che dopo ha parlato della partita con la Spagna: “Prima di volare a Siviglia, i giocatori mi hanno detto: ‘Mister, la Spagna è una zona ad alto rischio, non vogliamo andare. Ho una ragazza incinta a casa, mia madre e mio padre appartengono a gruppi a rischio abbiamo paura e non vogliamo scendere in campo’. Ovviamente l’ho capito. Raramente ho visto giocatori così insicuri. È durato fino al fischio d’apertura di Siviglia, poi sapete come è andata a finire la partita…” ha concluso Low.