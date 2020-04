Lucas Hernandez: “Non credo si potrà portare a termine la Champions League…”

L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio il mondo intero. Tutti i settori sono stati coinvolti e anche il calcio, in ogni Paese, ha dovuto fermarsi. Non solo i campionati nazionali, ma anche le competizioni internazionali come le due principali coppe europee: la Champions League e l’Europa League.

Parlando a L’Equipe, l’esterno del Bayern Monaco Lucas Hernandez, fratello del milanista Theo, ha detto la sua sul proseguimento della stagione e delle due competizioni: “La Champions League riguarda tutti i Paesi colpiti dal coronavirus. Sarà difficile far uscire tutte le squadre dai vari confini e viaggiare in Italia, Spagna, Inghilterra o Francia”, ha detto il classe 1996. “Devi essere realistico. Penso che sarà impossibile finire il torneo”, ha spiegato l’ex Atletico Madrid.



BUNDESLIGA – Ma se da una parte sarà complesso ripartire con le Coppe, dall’altra i campionati stanno lavorando per ripartire. In Germania, alcuni club come il Bayern Monaco hanno ripreso gli allenamenti: “Le condizioni sono molto rigide. Lavoriamo divisi in piccoli gruppi di quattro persone. Non incontriamo gli altri. Anche gli spogliatoi sono disposti in modo diverso. Non occupiamo gli stessi campi”, ha detto Hernandez.