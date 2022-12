Lucas Hernandez, primo sorriso: ha iniziato la riabilitazione dopo rottura crociato

Primi spiragli di luce in casa Francia e Bayern Monaco , ma soprattutto in casa Lucas Hernandez . Infortunatosi gravemente nella partita d'esordio di Qatar 2022 con la sua Nazionale nel match contro l'Australia, il difensore, fratello del milanista Theo , ha iniziato la fase più difficile: quella della riabilitazione.

La conferma è arrivata dalla Bildche ha spiegato come Lucas Hernandez sia stato visto entrare in stampelle nel centro di recupero del club nel quale, tra l'altro, era presente anche Sadio Mané. Pure il senegalese, infatti, aveva dovuto rinunciare al Mondiale col suo Senegal per via di un problema fisico, anche se di minore entità.