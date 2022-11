Lucca: “Ajax? Ancora non ho realizzato. Qui per dimostrare di potercela fare”

Intervistato da NSS Magazine, Lorenzo Lucca , bomber italiano andato questa estate all' Ajax , ha ripercorso le tappe del suo arrivo nel club olandese nel quale, da poco, ha pure trovato la prima rete nella formazione di Eredivisie dopo aver fatto un po' di "gavetta" in quella dei giovani.

"Sicuramente quando è arrivata la chiamata dell’Ajax non ho dubitato ad accettare e probabilmente questa cosa che sono il primo italiano che gioca nell’Ajax non l’ho ancora metabolizzata", ha ammesso Lucca . "Sono tranquillo e sereno, voglio solo cercare di lavorare bene qui e migliorarmi".

Sulla differenze rispetto all'esperienze in Italia e la sua voglia di fare bene, il centravanti ha detto: "Ovviamente, con tutto rispetto per dove giocavo prima, non è paragonabile all’Ajax. C’è molta più qualità qui, velocità di gioco. Tante persone in Italia dicono che gli italiani fanno fatica ad andare all’estero, ma io volevo accettare questa sfida e dimostrare a me stesso di potercela fare".