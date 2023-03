Lucca non ha dubbi sul futuro: “Il mio futuro non è in Italia, ma all’Ajax”

L'attaccante non ha alcuna intenzione di tornare in Italia e chiama l'Ajax

Il futuro di Lorenzo Lucca è ancora tutto da decifrare. Il giovane centravanti italiano ha lasciato la Serie B lo scorso anno alla ricerca di fortuna in Olanda, all'Ajax, e sembra non voler tornare indietro. Nonostante una stagione caratterizzata da prestazioni discontinue, i lancieri sarebbero intenzionati a trovare un accordo con il Pisa, club proprietario del cartellino della punta. Gli accordi erano: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro ma, vista la disponibilità di entrambe le parti, si lavora per trovare un nuovo accordo.