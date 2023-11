Lucescu, l’annuncio e il dolore: “Non mi ritiro. La Russia è terrorismo”

In attesa dell'individuazione del nuovo allenatore la prima squadra è stata affidata all'ex portiere bandiera della Dinamo Oleksandr Shovkovskyi, già facente parte dello staff tecnico. Lucescu, che era approdato a Kiev dopo 12 stagioni sulla panchina dei rivali dello Shakhtar Donetsk, è tornato sulla decisione di lasciare la Dinamo, inevitabilmente legata alle conseguenze del dramma della guerra, smentendo però in un'intervista rilasciata a 'Sport-Express' di avere l'intenzione di smettere i panni di allenatore: "Dopo aver lavorato tre anni alla Dinamo e quindici in totale in Ucraina ho pensato che fosse questo il momento migliore per tornare a casa a Bucarest e per prendermi un po’ di tempo per me e la mia famiglia. La mia carriera da allenatore però non è finita” ha specificato l'ex allenatore di Brescia, Reggiana e Inter.