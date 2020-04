Lucescu spinge Willian alla Juventus: “Sarei molto contento se andasse ai bianconeri…”

Willian sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato. Il brasiliano andrà infatti in scadenza di contratto con il Chelsea e sarà libero di trovarsi una nuova sistemazione a parametro zero. Su di lui hanno messo gli occhi numerosi club, tra cui la Juventus di Maurizio Sarri. E proprio un approdo ai bianconeri sarebbe visto come un’ottima soluzione per il giocatore dal tecnico Mircea Lucescu, che lo ha avuto alle proprie dipendenze quando siedeva sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. Queste le sue parole a tuttojuve.com.

WILLIAN – “Se lo consiglierei alla Juventus? Assolutamente sì, sarei molto contento se dovesse scegliere i bianocneri. Sarebbe eccezionale vederlo con quella maglia, è da tanti anni al Chelsea e forse è arrivata l’ora di cambiare. Sarei contento esattamente come lo sono stato per Douglas Costa, che spero possa rimanere a Torino”.