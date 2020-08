I maggiori campionati d’Europa si sono conclusi ma già si pensa alla prossima stagione. Così come in tutto il mondo, le società stanno presentando le nuove divise che verranno indossate dai giocatori nella prossima annata. Anche in Svizzera il Lugano non è da meno e ha scelto un modo molto particolare per presentare il kit del 2020-21.

Lugano, le nuove maglie le presenta… Gué Pequeno

Un modo per farsi pubblicità e, magari, per vendere qualche maglia in più. Ecco che il Lugano ha deciso di affidarsi ad un testimonial molto particolare per lanciare la nuova maglia 2020-21. Si tratta del noto rapper Gué Pequeno, milanese di nascita, ma ormai da tempo residente proprio in Svizzera a Canton Ticino. Insieme ai giocatori, per mostrare le maglia che verranno utilizzate in casa ed in trasferta, ecco spuntare la special guest con tanto di post social a lui intereamente dedicato.