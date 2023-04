Luis Enrique a Londra: è pronto a diventare il nuovo allenatore del Chelsea

Sembra essere fatto per l'arrivo di Luis Enrique al Chelsea. Dopo l'addio di Tuchel e quello recente di Potter, il club Blues si affiderà all'ex CT della Spagna.

Al momento la formazione londinese si trova all'undicesimo posto in Premier League, staccato ben undici lunghezze dal terzetto composto da Manchester United, Tottenham e Newcastle, in lotta per il quarto posto.