Luis Enrique decide il futuro di Mbappé: la strategia del Psg

Quello di Kylian Mbappé al Real Madrid è un tormentone estivo ormai scontato con cui a Parigi hanno imparato a convivere. Ma si tratta solo di voci o i presupposti per un trasferimento ci sono veramente? Di qualunque cosa si tratti, il Psg ha le idee chiare e si farà trovare pronto a qualunque eventualità. Perché secondo quanto riportato da Diario Sport , il futuro dell'attaccante francese sarebbe attaccato un filo, e a deciderlo potrebbe essere proprio il nuovo allenatore Luis Enrique . Una decisione "passiva" per così dire, con l'approdo del tecnico iberico al posto di Galtier che potrebbe far cambiare idea a Kylian, o farlo optare in via definitiva per l'addio.

A partire dai riscontri con Luis Enrique, il Psg delineerà la strategia di vendita o rinnovo di Kylian Mbappé. Il giocatore ha già comunicato al club di non aver usufruito dell'opzione "rinnovo automatico" per un altro anno (fino al 2025), per cui il contratto ha una data di scadenza segnata per giugno 2024. Da quel momento in poi, sarà libero di trattare con qualunque altro club e trasferirsi a parametro zero. Ed è proprio questa l'unica prospettiva che i parigini vogliono evitare. In caso di addio, il club spera di rientrarci economicamente optando per la cessione proprio quest'estate. E proprio in quest'ottica tornerebbe utile il nuovo allenatore, in base al quale Kylian prenderebbe una decisione nell'immediato pensando anche - e soprattutto - al proprio futuro.