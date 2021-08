Luis Enrique: “Guardiola miglior allenatore possibile per la Spagna”

L'ex allenatore del Barcellona sogna di vedere il suo ex compagno di squadra, allenare un giorno le "Furie Rosse"

Dopo aver comunicato in conferenza stampa, i convocati per la sfide di Settembre contro Svezia, Georgia e Kosovo, il CT della Nazionale Spagnola Luis Enrique, ha voluto parlare di quello che lui considera il suo maestro, Pep Guardiola.

DICHIARAZIONI - L'allenatore del Manchester City, ieri ha dichiarato, di voler tentare in futuro, l'esperienza da CT in qualche Nazionale. La speranza di Luis Enrique è che Guardiola possa un giorno allenare la Spagna: "Mi piacerebbe. Vorrei vedere la sua filosofia applicata alla Nazionale Spagnola. Non credo che la Spagna possa avere un allenatore migliore di Pep Guardiola. Sono sicuro che sarebbe un grande CT". Attestato di stima profonda, quello dell'ex allenatore del Barcellona, che ancora una volta loda l'amico e suo ex compagno di squadra, ai tempi proprio del Barcellona.