Luis Enrique si allontana, il Chelsea ha un altro obiettivo

Il club non è più interessato all'ex Barcellona, stregato da Julian Nagelsmann dopo un primo incontro

Sembrava ad un passo dal diventare il nuovo manager del Chelsea , ma qualcosa è cambiato. Luis Enrique non allenerà molto presto la squadra dei blues, l'allenatore spagnolo si è recato a Londra nelle scorse settimane ed esaminato la situazione con i dirigenti. Nel contempo, però, nella capitale del Regno Unito vi era anche Julian Nagelsmann che, proprio successivamente ad un incontro, avrebbe ricevuto la preferenza del club.

Secondo quanto rivelato da The Telegraph , dunque, il Chelsea non sarebbe più interessato a Luis Enrique e avrebbe spostato la propria attenzione proprio sull'ex Bayern. Nagelsmann ha più volte ripetuto di volersi prendere una pausa almeno fino al termine della stagione. D'altro canto, i blues valutano anche la possibilità di ingaggiare Mauricio Pochettino anch'esso disponibile e libero da giugno 2022.

Insomma, a meno di clamorose sorprese la panchina di Lampard salterà al termine della stagione per ospitare un nuovo arrivato. Il Chelsea pensa in grande e vuole ripartire in grande.