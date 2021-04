Luiz Adriano positivo al Covid: spesa al market e… incidente con un ciclista

Disavventura per l’ex Milan Luiz Adriano. L’attaccante, ora in forza al Palmeiras, è risultato positivo al Covid nelle scorse ore ma è stato pizzicato a… fare la spesa. La cosa ancor più incredibile è che nonostante abbia cercato di non farsi notare, sia stato vittima di un incidente con un ciclista…

Luiz Adriano: ma dai!

Come spiegato dallo stesso calciatore sui social, Luiz Adriano ha violato l’isolamento per accompagnare sua madre al supermercato a fare la spesa. Nonostante abbia cercato di rimanere “nascosto” per evitare al minimo i suoi movimenti, nel parcheggio del posto ecco l’imprevisto. Un incidente con una bicicletta e l’impossibilità di intervenire perché, appunto, positivo al Covid e obbligato a stare distante dalle persone. “Ho sbagliato. Non avrei dovuto uscire”, ha scritto su Instagram il calciatore. “Sono stato coinvolto in un incidente. Una bicicletta si è scontrata con la mia auto all’uscita del parcheggio. Avevo portato mia madre, che non sa guidare, al supermercato, ma non ero uscito dalla macchina e indossavo la mascherina”, la sua spiegazione.

Con ogni probabilità, il Palmeiras lo punirà con una multa.