Luiz Gustavo, 1 milione di tasca propria per trasferirsi al Fenerbahce…

Si è trasferito nelle ultime ore di mercato dal Marsiglia al Fenerbahce. Luiz Gustavo avrebbe fatto davvero di tutto pur di lasciare la Francia e passare in Turchia. Stando alle recenti indiscrezioni, infatti, il centrocampista avrebbe pagato di tasca sua pur di convincere il club francese a lasciarlo partire.

Stando a quanto riporta L’Equipe, Luiz Gustavo ha firmato con il Fenerbahce versando di tasca propria 1 milione di euro per lasciare il Marsiglia. Dopo aver trascorso due anni in Francia, il classe ’87 ex Wolfsburg aveva deciso che era arrivato il momento di andarsene. Anche a…sue spese. Il quotidiano francese, che cita fonti vicine alla squadra transalpina, il desiderio del brasiliano era unicamente quello di cambiare aria. In questo modo, con i soldi messi dallo stesso calciatore, il Marsiglia ha ottenuto un totale di 6 milioni di euro per farsi “convincere” a lasciarlo partire.

A Istanbul Luiz Gustavo ha ritrovato l’ex compagno di squadra Adil Rami, anch’egli ai ferri corti con il Marsiglia che lo aveva licenziato alcune settimane prima.