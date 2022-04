Lukaku, ancora flop al Chelsea: zero tiri in porta. Tuchel: “Non deve arrendersi”

Contro l'Arsenal un'ora di gioco e nessuna conclusione nello specchio della porta

Redazione ITASportPress

Titolare ma praticamente inesistente. Continua il momento no di Romelu Lukaku al Chelsea che ieri, sceso in campo dall'inizio contro l'Arsenal, non è riuscito a ripagare la fiducia di mister Tuchel che, dopo un'ora di gioco, lo ha richiamato in panchina.

Per l'ex Inter, zero tiri nello specchio della porta e pochi passaggi da e verso i compagni. Insomma, l'ennesima prestazione incolore. Dal suo ritorno in quel di Londra, Lukaku ha segnato sin qui 12 goal in 38 partite, di cui solamente 5 in 21 apparizioni in Premier League. L'ultima rete risale alla sfida contro il Brighton, datata 29 dicembre 2021.

AVANTI - Un momento piuttosto delicata per l'attaccante belga che, tuttavia, ha ricevuto la spinta del suo allenatore Tuchel che ha spiegato nel post gara come il bomber non debba buttarsi giù e, anzi, deve tentare di invertire questo trend: "Come allenatore non devi mai arrenderti con i giocatori, non devi arrenderti mai e penso che Romelu sia uno a cui piace competere, quindi la penserà allo stesso modo. Non deve arrendersi e non si arrenderà".

Lukaku (getty images)