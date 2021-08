Lukaku, c’è la data del nuovo debutto col Chelsea

Si avvicina il giorno del ritorno in campo con i blues del bomber belga

Potrebbe essere molto vicino il giorno del nuovo debutto di Romelu Lukaku col Chelsea. Dopo l'addio all'Inter, non senza polemiche, il centravanti si è messo a disposizione del tecnico Tuchel che attende garanzie dal punto di vista fisico per poterlo inserire in squadra.