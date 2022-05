Lukaku-Chelsea, sarà addio: la cifra per la cessione

Tra il bomber belga e il club di Londra si profila un amaro addio

Sembra poter finire nel peggiore dei modi l'esperienza di Romelu Lukaku al Chelsea. Il ritorno in estate, dopo le magie viste in Italia con l'Inter e lo scudetto vinto, sono solo un lontano ricordo che la stagione completamente negativa a livello personale con i Blues ha praticamente quasi fatto cancellare. Il centravanti non ha mai trovato il feeling giusto con la squadra e con la tattica di mister Thomas Tuchel ed è stato relegato, anche a causa di alcuni problemi fisici, molto spesso in panchina.