Lukaku-Inter, il sì può arrivare grazie a… Jay-Z

Novità in vista per l'affare tra il belga e l'Inter?

Il triangolo Chelsea-Lukaku-Inter continua ad essere tema ricorrente del calciomercato. Il bomber belga dei Blues sta continuando a spingere per il ritorno in Italia e in Serie A con la maglia nerazzurra. Sebbene l'affare sia decisamente complicato, soprattutto per questioni economiche e di formule, la speranza che l'operazione vada in porto c'è sempre.

Ulteriori "spinte" perché la trattativa abbia successo starebbero arrivando anche da "altre persone". Come riportato dal Telegraphnelle scorse ore, infatti, a voler vedere Lukaku nuovamente all'Inter sarebbe anche l'agenzia che cura la sua immagine, la Roc Nation Sports del rapper Jay-Z. Quest'ultimo ha ottimi rapporti con il nuovo proprietario del Chelsea e potrebbe rivelarsi un alleato in più in una trattativa che rimane come detto complicata, ma non impossibile.