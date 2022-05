Lukaku pronto a tutto per lasciare il Chelsea: vuole parlare direttamente con Todd Boehly

L'attaccante belga vuole tornare in Serie A, all'Inter, e vuole parlare direttamente col nuovo proprietario per lasciare il Chelsea

Il desiderio di Romelu Lukaku è ormai noto a tutti: lasciare il Chelsea per tornare in Italia e vestire ancora la maglia dell'Inter. L'attaccante belga vuole lasciare il club di Londra e fare ritorno dove si è sentito più forte e importante che mai.

La trattativa, molto chiacchierata nelle ultime settimane, sembra un affare decisamente complicato visti i costi che lo stesso Chelsea aveva sborsato solo una stagione fa per portarlo allo Stamford Bridge. Eppure, il giocatore starebbe facendo di tutto per provare l'addio. Come si apprende dalla colonne del Timesla punta belga vuole parlare del suo futuro direttamente con Todd Boehly, nuovo proprietario dei Blues. L'intenzione di Lukaku è convincere i vertici societari a lasciarlo andare e la sua opera di convincimento proseguirà a lungo visto che starebbe pianificando una serie di colloqui per non lasciare nulla di intentato.