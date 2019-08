Lukaku, scontro totale col Manchester United: multa da 400 mila sterline per essersi allenato con l’Anderlecht

Romelu Lukaku ha le idee chiare: vuole andare via dal Manchester United. I due giorni di allenamento con l‘Anderlecht costeranno caro al giocatore che verrà multato dal club inglese.

Infatti, il bomber belga non avrebbe avuto il permesso di prendere parte alle sessioni con il club del connazionale Kompany. Per questo, i Red Devils hanno deciso di infliggergli una multa salatissima. Come riportano la BBC e il Mirror, infatti, sarà una sanzione da ben 400 mila sterline quella che Lukaku dovrà versare alla società.

MERCATO – Intanto, stando a quanto riferisce Sky Sport, l’Inter starebbe incontrando gli agenti del calciatore a Londra. I nerazzurri sono tornati in vantaggio per il belga dopo il no di Dybala al Manchester United. Conte ha bisogno di un attaccante e Lukaku è il prescelto.