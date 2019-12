L’ultima di Gascoigne: fermato dalla polizia per non aver pagato una bottiglia di vino…

Una dimenticanza o, forse, solamente l’ultima ‘stravaganza’ di Paul Gascoigne. Come riferisce il Sun, l’ex calciatore si è ritrovato in una situazione assurda. Entrato in un negozio, ha preso una bottiglia di vino rosso da circa 9 sterline ed è uscito senza pagare.

Il fatto sarebbe avvenuto in un negozio di Londra. Gazza ha preso la bottiglia ed è uscito dal negozio come se nulla fosse. L’ex calciatore è stato subito fermato dalla polizia e, dopo essersi scusato, avrebbe regolarmente pagato alla cassa. L’ex giocatore di Lazio, Rangers e tante altre, si è trovato dunque in una nuova situazione imbarazzante. Lui che con l’alcool, non ha certo un ottimo rapporto…