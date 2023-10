L’ultima di Richards: “Quando mi rifiutai di giocare dopo aver bevuto troppo…”

L'ex difensore di Manchester City e Fiorentina e la nuova rivelazione al podcast "The Rest is football"

Proseguono le rivelazioni di Micah Richards sul proprio passato di calciatore. L’ex difensore della Fiorentina, ora opinionista tv e salito agli onori della cronaca per aver provato a difendere Roy Keane a settembre quando l’ex capitano del Manchester United fu aggredito da tifosi dell’Arsenal durante la sfida dell’Emirates, ha regalato un altro curioso retroscena nel corso del podcast 'The Rest is Football', curato da Alan Shearer e Gary Lineker.