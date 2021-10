L’ultima “follia” di Cristiano Ronaldo: si è fatto portare camera per crioterapia da Torino a Manchester

Il portoghese ha voluto che venisse trasportata la sua camera della crioterapia da 50 mila sterline dall'Italia al Regno Unito.

Come riportato dal Sun, il portoghese ha fatto di tutto per trasferire il suo "bagno" speciale dal capoluogo italiano a quello inglese nonostante le grosse difficoltà che questo trasporto comportava. CR7 ha potuto contare su questa camera per la crioterapia del valore di 50 mila sterline fatta montare nella sua villa a Torino e adesso ha voluto che la stessa fosse portata in quel di Manchester. Una fonte ha raccontato al tabloid inglese le difficoltà di tale trasporto che, per fortuna, è riuscito: "Non è stata un'impresa facile trasportare la camera di crioterapia dall'Italia al Cheshire", ha detto questa persona che è rimasta anonima. "Ma adesso Cristiano è felice che essa sia qui perché lo aiuterà nella sua abitudine del recupero post-partita. E' stata una priorità per lui avere questo questo oggetto".