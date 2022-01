L’ultimo desiderio di Kyle Walker: “Voglio vincere la Champions League col City”

L'esterno Citizens ha un obiettivo ben preciso prima di dire addio al calcio giocato

Un contratto in essere fino al 2024 poi, a 34 anni, chissà quale sarà il suo futuro. Ecco perché Kyle Walker , esterno dell'Inghilterra e del Manchester City , non si nasconde nel corso dell'intervista a talkSPORT e parla apertamente del suo sogno di vincere la Champions League prima del ritiro.

DESIDERIO - "Vincere la Champions League: questo è ciò di cui ha bisogno questo club", ha detto senza giri di parole Kyle Walker . "Lo diciamo ogni stagione nei quattro anni da quando sono qui. Questo club deve competere con il Manchester United, il Liverpool. Dobbiamo andare a prendere una Champions League. Ci eravamo vicini l'anno scorso. Ma una squadra migliore ha vinto quella giornata. La mia sensazione è che la Premier League sia diversa, è più difficile con le 38 partite che giochi durante la stagione. Mentre la Champions è a 13 partite dalla finale. Per quanto mi riguarda, ovviamente, voglio la Premier League ma la Champions League è qualcosa che sogni e spero di poter realizzare i miei sogni quest'anno ".

ULTIMA OCCASIONE - Alla domanda su cosa l'esterno voglia ancora ottenere nel resto della sua carriera nel City "Ovviamente spero ancora di giocare per molti anni. Ho ancora tempo fino al 2024 col mio contratto. Questo mi porterà a 34 anni. Mi sento ancora bene, mi sento ancora veloce. Voglio la Champions, non voglio finire la mia carriera senza la Champions. Il club se lo merita con quello che abbiamo ottenuto negli ultimi anni. Personalmente, voglio solo continuare a giocare a calcio il più a lungo possibile. L'ho già detto, finché le gambe non mi dicono che devo fermarmi, poi smetto".