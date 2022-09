L’umiltà di Benzema: “I miei numeri? Merito dei compagni. Voglio vincere ancora”

"Sono orgoglioso di quanto ho fatto. Penso che questa stagione sarà difficile ma cercherò di fare sempre meglio", ha esordito l'attaccante che sta tornando da un problema fisico che l'ha tenuto fuori dalle ultime partite. "Voglio ottenere ancora di più e vincere di nuovo il campionato spagnolo. Questo è un premio molto importante per me. Vorrei ringraziare i miei compagni di squadra per il loro aiuto. Senza di loro, non ci sarebbe nulla. Di anno in anno, i nostri avversari si sforzano di superare il Real Madrid nella lotta per il titolo, vediamo cosa accadrà in questa stagione".