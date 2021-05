L’umiltà virale di Robben: torna a casa dopo partita in… bicicletta

L'olandese protagonista in campo e fuori

Aveva fatto parlare di sé per il ritorno in campo col suo Groningen, tra assist durante la gara e le lacrime di commozione nel post match. Arjen Robben, però, ha voluto fare di più. No, non facciamo riferimento all'apertura su un possibile ritorno in Nazionale per l'Europeo, bensì ai minuti successivi alla gara del weekend appena trascorso quando, dopo aver deliziato tutti sul terreno di gioco, l'olandese ha deciso di tornare a casa... in bicicletta.

ROBBEN, UMILTA' VIRALE - Ebbene sì, perché sui social non è certo sfuggita una foto che nel giro di poche ore è immediatamente virale che ritrare proprio Robben che, come una persona qualunque, fa ritorno nella propria dimora in bicicletta. Nessun bolide di lusso, nessun autista. Ancora in pantaloncini e maglietta, con l’accortezza di una felpa per evitare il possibile colpo di freddo, ecco Robben pedalare con lo zaino in spalla come un qualsiasi distinto ragazzo che ha appena giocato una partitella tra amici.

Invece, come fatto notare dall'autore della foto e dai tanti utenti, si tratta proprio del campionissimo olandese che in carriera ha giusto vinto qualche trofeo, "solo" una trentina tra cui 12 campionati nazionali e una Champions, decisa proprio dal suo sinistro fatato. Passione, umiltà e coraggio. Robben, anche a 37 anni, non smette ancora di stupire...