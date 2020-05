Lunin: “Fare il portiere del Real Madrid è il lavoro più difficile del mondo”

“Parare per il Real Madrid è il mestiere più difficile del mondo”. Parola di Andrij Lunin, attuale portiere dell’Oviedo squadra di Seconda Divisione spagnola. L’estremo difensore, di proprietà del Real Madrid, non aveva convinto in prima squadra ed era stato mandato a fare esperienza altrove.

Parlando ai microfoni di AS, Lunin ha ammesso che attende la sua nuova occasione con i blancos anche se non sarà facile imporsi e fare bene: “Al momento, non so nulla del ritorno al Real Madrid per la stagione 2020/2021”, ha detto il portiere. “Il primo passo è terminare questa stagione senza alcun rischio per la salute. Non vediamo l’ora di tornare in campo. Sinceramente questa pausa di due mesi è troppo. Nel calcio, questo ha un impatto maggiore rispetto alla vita ordinaria”.

MESTIERE DURO – E tornando alle aspettative future, Lunin si concentra e ammette: “Adesso voglio raggiungere gli obiettivi con Oviedo. Spero di poter dimostrare il mio livello in modo che Zidane magari potrà darmi l’opportunità di tornare al Real Madrid. Quindi avrà un’altra occasione. Farò del mio meglio per questo e darò tutto me stesso per ottenerlo. Ovviamente, la decisione dipende dalla dirigenza madrilena. Essere il portiere del Real Madrid è il lavoro più difficile al mondo? Sì. Faccio sempre molta critica riguarda al mio operato. È sempre stato così e sarà sempre. Le critiche? Ho un allenatore personale, uno staff tecnico e i compagni di squadra che possono sostenermi”. In questa stagione Lunin ha preso parte a 11 partite con l’Oviedo rimanendo imbattuto in due occasioni.