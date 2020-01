“L’uomo dei record” Miura non si ferma: a 52 anni nuovo contratto con lo Yokohama

Il sempreverde Kazuyoshi Miura non ha alcuna intenzione di terminare la sua carriera calcistica. Come riferisce AS, l’ex attaccante del Genoa, a 52 anni, ha firmato un contratto di 12 mesi con lo Yokohama FC, club che è appena stato promosso nella prima divisione giapponese (J-League), in cui gioca dal 2006. La prossima stagione sarà il numero 35 della sua infinita carriera.

L’UOMO DEI RECORD – Miura, che compirà 53 anni a febbraio, è attualmente il calciatore professionista più anziano del mondo. Nel 2017 ha stabilito un nuovo record battendo l’inglese Stanley Matthews. “Mi sforzerò quotidianamente per raggiungere l’obiettivo di rimanere in questa divisione e non dimenticherò mai i sentimenti di gratitudine e passione che provo per il calcio. Farò del mio meglio per essere in grado di aiutare la squadra a vincere”, ha commentato entusiasta l’attaccante giapponese pronto all’ennesima stagione della sua carriera.