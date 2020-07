L’Utrecht tenta Sneijder, l’ex Inter medita il ritorno in campo: “Ci sto pensando”

Il 12 agosto 2019 Wesley Sneijder ha dato l’addio al calcio giocato dopo una stagione con l’Al-Gharafa. L’olandese nella sua carriera ha vinto praticamente tutto sfiorando anche il mondiale nel 2010, anno in cui ha vinto il Triplete con l’Inter griffata José Mourinho.

Sneijder ritorna in campo?

Dopo l’addio al calcio giocato, il richiamo del pallone può essere molto forte. Lo sa bene Arjen Robben che ha firmato un contratto annuale con la squadra che lo aveva lanciato nei professionisti e cioè il Groningen. Stessa sorte potrebbe capitare anche a Wesley Sneijder. Secondo quanto riportato da As l’Utrecht, squadra in cui è cresciuto, avrebbe fatto un’offerta all’ex Inter. La dirigenza del club ha dichiarato apertamente: “Abbiamo parlato di un possibile ritorno, ora tocca a lui. Ha tempo per capire se l’offerta gli può andare bene e sono sicuro che uno Sneijder in forma possa ancora dire la sua”. Lo stesso ex centrocampista ha ammesso poi: “Ho parlato con la società sul fatto di tornare in campo. Ci sto pensando“.