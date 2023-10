Lutto in casa Manchester United, è morto Sir Bobby Charlton

Lutto nel mondo del calcio. Nella giornata di oggi, si è spenta, una delle leggende dei Red Devils. Si tratta di Sir Bobby Charlton, deceduto all’età di 86 anni. A darne l'annuncio è stata la famiglia, subito seguita dal tweet di cordoglio della Premier League: "Siamo estremamente tristi per la scomparsa di uno dei più grandi calciatori nella storia del calcio inglese. Le nostre condoglianze si rivolgono alla famiglia di Sir Bobby e a tutto il Manchester United". Ricordiamo che Bobby Charlton è da molti considerato come il più grande calciatore inglese di tutti i tempi. Cresciuto nelle giovanili del Manchester United, ha indossato la casacca dei Red Devils per quasi tutta la sua carriera, collezionando un totale di 758 presene e 249 gol. Un calciatore d’altri tempi insomma, che oggi ci lascia.