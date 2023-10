Lutto Manchester City: addio alla bandiera ed ex presidente Francis Lee

Furono, quelli, gli anni più gloriosi della storia del club fino all’avvento del City Group nel 2011. Lee ha infatti vinto con il City il titolo nazionale nel 1968, il secondo nella storia della società, che avrebbe vinto il terzo solo 44 anni più tardi con Roberto Mancini in panchina, ma anche la FA Cup nel 1968 e, nel 1970, la prima Coppa di Lega della propria storia oltre alla Coppa delle Coppe , primo titolo internazionale per il City rimasto l’unico fino alla recentissima accoppiata Champions League-Supercoppa Europea nell’ era Guardiola .

Nel 1994 il ritorno nel calcio come presidente del suo Manchester, carica ricoperta per quattro anni. Quel periodo, però, non fu altrettanto fortunato, se è vero che il club retrocesse in due anni dalla Premier League alla Second Division, la terza serie inglese, toccando il punto più basso della propria storia.