Lutto nel calcio scozzese: morto ex CT Walter Smith

Lutto nel mondo del calcio ed in particolare in quello scozzese. Walter Smith, leggendario manager scozzese, anche ex CT della Nazionale, è morto stamattina all'età di 73 anni. Autentico mito dei Rangers, con cui ha vinto per ben 10 volte il campionato e conquistato 21 titoli in totale, l'uomo era stato anche allenatore dell'Everton e assistente di sir Alex Ferguson al Manchester United, da marzo 2002 a febbraio 2004.