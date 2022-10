Lutto nel mondo del calcio: morto a 32 anni l’attaccante Masato Kudo

Triste scomparsa per il calcio giapponese e non solo.

Una triste notizia ha colpito il mondo del calcio ed in particolare il Giappone . In queste ore è morto a 32 anni l'attaccante Masato Kudo . Lo ha annunciato il suo club, il Tegevajaro Miyazaki (terza divisione), a cui hanno fatto seguito anche le altre società nel quali il giocatore aveva militato.

In carriera l'attaccante aveva avuto anche delle esperienze in MLS con i Vancouver Whitecaps e in Australia col Brisbane Roar. "Aveva una personalità meravigliosa e veniva ad allenarsi ogni mattina con un sorriso radioso stampato in faccia", ha detto l'allenatore del Brisbane Warren Moon. "Ci mancherà molto e i nostri cuori sono con sua moglie e la sua famiglia in questo momento triste".