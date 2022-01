Luuk De Jong match winner per il Barcellona, Xavi: “Un esempio per tutti”

L'olandese segna un gol pesante che vale tre punti per il Barcellona

Redazione ITASportPress

Non gradito per questioni tecniche e tattiche al nuovo progetto Barcellona, ma assolutamente decisivo nell'ultima gara disputata dai suoi, la prima del nuovo anno. Parliamo dello strano rapporto tra Luuk De Jong e il Barcellona che si son trovati a giocare contro il Maiorca con motivazioni e speranze diverse ma con lo stesso obiettivo: cercare la vittoria. E allora ecco che all'Estadi de Son Moix, si è compiuto qualcosa di unico. Il bomber olandese, mandato in campo perché - è il caso di dirlo - tra i pochi arruolabili per la gara, si è fatto trovare prontissimo decidendo il match con una rete. Un gol esaltato dai media spagnoli, così come dallo stesso tecnico blaugrana Xavi.

Come riporta AS, il manager dei catalani ha parlato della sfida vinta ma anche del centravanti olandese: "Sono tre punti d'oro per le circostanze in cui ci troviamo. È stata una vittoria per il gruppo, per la famiglia. Abbiamo gareggiato molto bene, siamo la seconda squadra che è riuscita a vincere qui in questa stagione. Stiamo continuando a salire. Abbiamo sofferto nel secondo tempo. Loro in panchina avevano a disposizione giocatori più esperti, noi avevamo dei giovani. Ho già detto che la partita avrebbe dovuto essere rimandata", ha detto Xavi.

E sui singoli: "Ter Stegen nel finale ci ha salvati. I giovani ci stanno aiutando molto perché l'impegno è duplice. Sono felice di averli. È una vittoria storica considerando le 17 assenze che avevamo. Abbiamo guadagnato punti su molte avversarie". E poi il pensiero per De Jong: "Luuk De Jong? È un esempio per tutto lo spogliatoio, per come lavora, per come si allena e come si sacrifica, e alla fine questo dà i suoi frutti. Alla fine il modo in cui ti alleni è il modo in cui giochi, e oggi per noi lui ha fatto la differenza".