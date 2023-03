M. United, ten Hag: “Niente insonnia quando ho deciso di far partire Ronaldo”

L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag è tornato sulla della decisione di separarsi da Cristiano Ronaldo che tante polemiche ha suscitato dopo l'intervista del portoghese in cui criticava il club il tecnico. Poi CR7 ha firmato un contratto con l'Al Nassr. "Ho avuto ragione a prendere quella decisione ma conoscevo le conseguenze. Questa scelta avrebbe potuto avere un esito negativo ma non ci ho pensato molto. Ho sempre dormito bene la notte. Questo è il mio lavoro e bisogna prendersi le responsabilità. Devo accettare le conseguenze delle mie decisioni a breve e lungo termine. Certo, non hai sempre molto tempo ma bisogna sempre pensare in modo strategico".