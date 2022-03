Ma quale Manchester United o Real: Pochettino sogna… di tornare al Tottenham

Il mister argentino potrebbe lasciare il Psg

Redazione ITASportPress

Che l'avventura al Paris Saint-Germain sia iniziata e proseguita non col massimo dell'entuasiamo e dei risultati è noto. Come è sulla bocca di tutti il potenziale suo addio a fine stagione. Parliamo di Mauricio Pochettino, tecnico dei parigini, che ogni settimana viene dato per partente dalla Francia direzione Spagna o Inghilterra.

Rumors che non hanno trovato alcuna conferma fino ad ora ma che per voce dei più esperti sarebbero più che concreti. L'ultima novità arriva da talkSPORTdove nel corso di talkSPORT Breakfast l'ex giocatore Alan Brazil si è detto convinto della volontà di Pochettino di lasciare Parigi per fare ritorno in Premier League.

Non Real Madrid, dunque, e neppure Manchester United in terra inglese. Il tecnico argentino vorrebbe vestire nuovamente i panni di allenatore del Tottenham. Un ruolo portato avanti con successo in passato e che gli è valso appunto la chiamata del Psg. "Il Manchester United è stato informato da Leonardo che Pochettino non vuole andare da loro", ha spiegato Brazil. "Per quello che so, Pochettino vuole sì tornare in Premier League, ma vuole tornare al Tottenham...".