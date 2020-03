Mac Allister campione col Boca Juniors senza saperlo: “Me l’ha detto un amico…”

Un’esperienza abbastanza breve ma proficua quella di Alexis Mac Allister al Boca Juniors. Il fantasista classe 1998 ha giocato in Argentina dal 1 luglio al 31 gennaio scorso diventando campione… senza saperlo.

Mac Allister è rientrato lo scorso inverno dal prestito al Brigthon e non ha preso parte alle ultime gare degli Xeneizes. Nonostante tutto si è laureato campione, alla pari di Tevez e compagni. Parlando a ESPN Redes, Mac Allister ha raccontato di non essersi accorto del proprio successo e, anzi, che è stato un amico a fargli realizzare il tutto: “Sinceramente, la partita era appena finita e io la stavo guardando, ma non mi ero reso conto che sarei diventato campione. A fine partita un amico mia ha inviato un messaggio dicendomi ‘congratulazioni, campione’. Sono rimasto stranito. Poi mi sono arrivati tutti i messaggi e mi sono reso conto”.