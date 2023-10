Mac Allister fa polemica sui social, FA pronta ad aprire un’indagine

Non si spengono le critiche riguardo la controversa gara di sabato Tottenham-Liverpool. In particolare a far discutere è la reazione del centrocampista dei Reds Alexis MacAllister, che al termine della sfida ha commentato sui social il post condiviso dall'avversario (ma compagno di Nazionale) Romero. "Normale vincere quando giochi in 12" ha scritto il centrocampista e per questa risposta è ora indagato dalla FA. Perché il tutto non è piaciuto alle autorità, che lo hanno inteso come un gesto di stizza e rimprovero nei confronti del direttore di gara. È stata dunque aperta un'indagine a riguardo, con tanto di minaccia di squalifica o multa. La spiegazione più logica, e quella più gettonata da tutti, in realtà è quella è di uno scambio di battute tra due compagni di Nazionale che si sono da poco sfidati in campionato. Nulla di male, nulla contro il sistema di arbitraggio della Premier League.