Mac Allister: “Liverpool il Boca inglese. Qui dopo aver parlato con Klopp…”

Dopo aver detto addio al Brighton e aver firmato ufficialmente per il Liverpool , Alexis Mac Allister racconta la sua scelta di passare in maglia Reds ai microfoni di ESPN Argentina. Il centrocampista dell'Albiceleste ha raccontato cosa è stato determinante nella sua decisione di cambiare maglia e scegliere proprio quella della formazione guidata da Klopp.

"Mi sono trasferito in uno dei club più grandi del mondo,e il club più grande d'Inghilterra: è una grande gioia e un sogno che si avvera", ha detto il giocatore. "Voglio sfruttare al meglio questa opportunità perché è arrivata in un momento molto positivo della mia carriera. Sento che trasferirsi al Liverpool sia stata la mossa giusta, e non solo per il suo presente, ma anche per il suo passato".