Mac Allister, messaggio d’addio al Brighton? “Un onore rappresentare il club”

MESSAGGIO - "Poter rappresentare il Brighton in un Mondiale è stato qualcosa di molto speciale, ma essere il primo Campione del Mondo a rappresentare questo club sarà indimenticabile (speriamo che possano essere molti di più!). Tre anni e mezzo fa lottavamo per non retrocedere e oggi, dopo tante sofferenze, sacrificio e lavoro, questo gruppo è riuscito ad entrare nella storia del club per la prima qualificazione in Europa League. Tutti insieme ce l'abbiamo fatta e per questo dobbiamo essere molto orgogliosi di questa stagione", le parole di Mac Allister.