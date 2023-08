Macherano su Messi: “Il più grande giocatore che i miei occhi abbiano mai visto”

Intervistato dal quotidiano spagnolo Marca, Javier Mascherano si è espresso su diversi argomenti. Dall'addio al calcio da giocatore all'approdo in panchina come allenatore, passando ai diversi spogliatoi che ha conosciuto e vissuto in carriera. A far scalpore sono le dichiarazioni sull'ex compagno e amico Lionel Messi, ora in America all'Inter Miami: "Non mento quando dico che è il miglior giocatore che i miei occhi abbiano mai visto - ha dichiarato l'ex calciatore -. Lui controlla tutto ciò che accade in campo, ma non i giocatori, il gioco. Dopo aver vinto la Coppa del Mondo, ha vinto tutto e si gode di più le partite".