Macron: “Farò del mio meglio perché Mbappé rimanga in Francia”

Lo aveva già fatto la scorsa estate, quando Mbappé minacciava di lasciare Parigi per trasferirsi al Real Madrid. E un anno dopo, siamo nuovamente qui. Il Presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ha detto la sua riguardo il trasferimento dell'attaccante, confermando che interverrà in caso di necessità: "Al momento non ho alcuna notizia. Ma, nel caso dovesse accadere, farò del mio meglio perché rimanga qui...". Queste le parole riportate a Rmc Sport , in risposta ad un tifoso che chiedeva novità riguardo il futuro dell'ex Monaco.

Kylian dal canto suo si è già espresso tramite profili social e confermato di non aver alcuna intenzione di lasciare il Psg quest'anno: "Non è vero, non andrò via quest'estate. Sto bene al Psg". Il contratto in scadenza a giugno 2024 però non lascia dormire sonni tranquilli a club e tifosi, con il Real Madrid sempre dietro l'angolo. C'è da sostituire Karim Benzema e quello di Mbappé è un sogno proibito di Florentino Perez. In ogni caso, la paura di Macron è proprio quella che conseguenza d'addio possa essere un drastico calo dei diritti televisivi della Ligue 1.