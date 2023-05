Madrid, derby U19 finisce in rissa tra Fernando Torres e Arbeloa. Poi le scuse

Clamoroso quanto accaduto in Spagna, con il derby di Madrid Under 19 che si fa "infuocato". Per la sfida poi vinta dai giovani talenti del Real Madrid, il tecnico dell'Atletico Fernando Torres si è reso protagonista di una lite sfiorata con Alvaro Arbeloa, allenatore dei blancos. I due ex compagni ai tempi del Liverpool si sono ritrovati in un faccia a faccia, pronti a passare alle maniere forti. Queste le dichiarazioni dell'ex attaccante sull'accaduto, non contento della reazione avuta: "Ho guardato il video e non mi sono riconosciuto. Non sono uno che fa queste cose. È stato un errore..." ha dichiarato ai microfoni di Marca.